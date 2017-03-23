رونالدو يحدد خطة ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن صفقات ريال مدريد، ستتوقف على قرار النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، بشأن مركزه مع الفريق في الموسم المقبل، من أجل تحديد أولويات الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، تقريرًا اليوم الخميس، يُفيد أن إدارة ريال مدريد ستتحرك في سوق الانتقالات المقبلة، وفقًا للمركز الذي سيشارك فيه اللاعب صاحب الـ31 عامًا في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الفترة المقبلة سيتحدد إذا كان رونالدو سيلعب في مركز المهاجم الصريح أو الجناح الأيسر، وهو ما سيرسم طريق الريال في الصفقات الجديدة.