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فيراتي يفكر في الرحيل عن العملاق الفرنسي

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فيراتي يفكر في الرحيل عن العملاق الفرنسي فيراتي يفكر في الرحيل عن العملاق الفرنسي

التحرير

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يفكر ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، في الرحيل عن صفوف ناديه الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن فيراتي يميل للانتقال إلى فريق كبير في أوروبا الصيف المقبل، بعدما شعر بأن طموح التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان إنجاز صعب تحقيقه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن لاعب الوسط الإيطالي لا يفكر في الأموال، ولن يقبل بأي إغراءات من إدارة سان جيرمان بشأن زيادة راتبه السنوي، علمًا بأن عقده مع النادي الفرنسي ممتد حتى صيف 2021.

وكان وكيل أعمال ماركو فيراتي، ألمح لوسائل الإعلام الإيطالية، إلا أن اللاعب يفكر في خوض تحديات جديدة، والانتقال إلى فريق أوروبي كبير، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بالمال، خاصة أن فيراتي يحصل على راتب جيد على مدار 5 سنوات ارتدى خلالها قميص النادي الباريسي منذ قدومه من بيسكارا الإيطالي عام 2012.

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التحرير

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