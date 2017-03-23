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نيمار: هذا هو اللاعب الذي أتمنى قدومه لبرشلونة

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نيمار: هذا هو اللاعب الذي أتمنى قدومه لبرشلونة نيمار: هذا هو اللاعب الذي أتمنى قدومه لبرشلونة

التحرير

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أعرب البرازيلي نيمار، لاعب برشلونة الإسباني، عن رغبته في اللعب بجوار مواطنه فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي في برشلونة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن صانع العاب ليفربول لفت انتباه عملاقي إسبانيا بعد أدائه المتميز في الدوري الإنجليزي.

وأضافت: كوتينيو وقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات ونصف، في أنفيلد، مع راتبه الذي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، مما جعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

وردا على سؤال "ديلي ميل" لنجم برشلونة عن اللاعب الذي يرغب في انضمامه إلى الفريق الكتالوني، قال نيمار "لاعب البريميرليج الذي أود أن يكون في برشلونة هو كوتينيو، مضيفًا «أعتقد أن فيليب كوتينيو هو لاعب الأنسب كلياً لبرشلونة».

 

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التحرير

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