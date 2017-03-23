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الاتحاد الإسباني يغلق ملعب إشبيلية بسبب ريال مدريد

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الاتحاد الإسباني يغلق ملعب إشبيلية بسبب ريال مدريد الاتحاد الإسباني يغلق ملعب إشبيلية بسبب ريال مدريد

التحرير

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، إغلاق ملعب إشبيلية، رامون سانشيز بيزخوان، بشكل جزئي، بسبب الهتافات والإهانات التي رددتها بعض الجماهير في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، أمام ريال مدريد، في 12 ينايرالماضي، في حين قرر النادي الأندلسي الطعن على هذا القرار.

وأوضح إشبيلية عبر صفحته على الإنترنت، أنه تلقى أمس الأربعاء، قرار لجنة المسابقات الذي يقضي بمعاقبة النادي الأندلسي بإغلاق جزء من منشآت ملعبه، وقرر الطعن عليه أمام لجنة الاستئناف، معتبرًا أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار الحجج التي قدمها النادي.

وذكر النادي، ما حدث في مباراة إشبيلية ومالاجا في 16 ديسمبر الماضي، حين اقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم غلق الاستاد بشكل جزئي، لكن عقب الطعن على القرار، تم تخفيف العقوبة لتقتصر على دفع غرامة مالية فقط.

وأعلن إشبيلية أنه في حالة عدم أخذ لجنة الاستئناف طعن النادي بعين الاعتبار، فإنه سيلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية.

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التحرير

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