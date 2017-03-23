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مبابي يغلق الباب أمام عمالقة أوروبا

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مبابي يغلق الباب أمام عمالقة أوروبا مبابي يغلق الباب أمام عمالقة أوروبا

التحرير

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أغلق النجم الشاب كليان مبابي، لاعب موناكو الفرنسي، الباب، أمام الأندية الأوروبية العملاقة، التي ترغب في ضمه خلال الصيف المقبل، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، أن اللاعب طلب من إدارة نادي موناكو، عدم الاستماع لأي عروض قادمة في الصيف، رغبة منه في الاستمرار مع الفريق لموسم واحد على الأقل.

وأكدت الصحيفة، أن مبابي أبلغ المدير العام للنادي فاسيلييف، ألا يستمع لأي عرض قادم له الصيف المقبل، لأنه يريد أن يبقى في موناكو، ويحقق كل الألقاب الممكنة مع الفريق، كما أنه يعتقد أنه ما زال من المبكر الانتقال لعمالقة أوروبا.

وكانت تقارير ذكرت أمس الأربعاء، أن موناكو رفض عرضًا بقيمة 110 ملايين يورو، من أحد الأندية الإنجليزية الراغبة بضم اللاعب.

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التحرير

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