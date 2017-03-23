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الوزراء || إعلان نتائج تحليل الفيروس الغامض «روتا» فور الانتهاء منها

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الوزراء || إعلان نتائج تحليل الفيروس الغامض «روتا» فور الانتهاء منها الوزراء || إعلان نتائج تحليل الفيروس الغامض «روتا» فور الانتهاء منها

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة تجري التحاليل اللازمة، فيما يتعلق بالفيروس المنتشر الذي يدعي «روتا».

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء، أنه يتم إعلان نتائج التحاليل فور الانتهاء منها.

وكان الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، نفي ما تردد عن انتشار الفيروس الغامض أو فيروس الروتا بين أهالي شبرا، مشيرا إلى أن كل ما يتردد حول ذلك إشاعات مغرضة.

وأوضح أن فريقًا من وزارة الصحة يتوجه يوميًا إلى منازل المصابين، نافيا ما تردد بأن سبب إصابات أهالي شبرا هو فيروس الروتا، لافتًا إلى إجراء التحاليل اللازمة لهم وتبين سلبية النتائج.

المصدر:فيتو

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