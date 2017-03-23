ماي تشيد بقوة الروح المعنوية للبريطانيين عقب هجوم البرلمان

لندن (د ب أ)

أشادت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بقوة الروح المعنوية في بريطانيا عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج برلمان البلاد.

وقالت ماي، اليوم الخميس أمام مجلس العموم البريطاني، إنه "في هذه الأعمال - من بين الملايين من الأعمال الطبيعية- نجد أفضل رد على الإرهاب".

وكانت ماي كشفت في وقت سابق من اليوم أن منفذ هجوم ويستمنستر بوسط لندن، بريطاني المولد "وتأثر بأيديولوجية داعش"، مضيفة أن الشرطة سبق أن حققت معه للاشتباه في صلته بالتطرف العنيف.

وكان المشتبه به دهس مشاة فوق جسر ويستمنستر، وسط لندن، مساء أمس الأربعاء، قبل أن يطارد ضباطا بسكين. وقتل ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط، قبل أن يتم قتله بالرصاص، فيما أصاب 29 شخصا آخرين بينهم 7 في حالة حرجة.

وظل مئات المشرعين محتجزين داخل مبنى البرلمان الذي وقع الهجوم أمامه لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد الهجوم مباشرة.

واحتجزت الشرطة ثمانية أشخاص في مداهمات لعدة أماكن في لندن وبرمنجهام فيما يتعلق بالهجوم الدموي.

وقالت دائرة شرطة العاصمة البريطانية إن المهاجم تحرك بمفرده مستوحيا عمله من الإرهاب الدولي.