"تموين القليوبية": تسليم دفعة جديدة من البطاقات الذكية لـ16 ألف أسرة

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، تسليم دفعة جديدة من البطاقات التمونية الذكية لنحو 16 ألف ـسرة من المستحقين خلال الـسبوع المقبل.

وأشار "السيد" في تصريحات صحفية، إلى أن المديرية تسلمت رسميا من الوزارة الدفعة الجديدة من البطاقات وجارٍ فحصها وتوزيعها علي مكاتب التموين حسب كل اسرة حتي يتثني تسليمها فورا، موضحا ان الاسر المستحقة يمكنها صرف المقررات التموينية من البدالين التموينيين التابعين لهم ابتداء من إبريل المقبل.

وأكد "السيد" التنبيه علي مديري مكاتب التموين بسرعة تسليم البطاقات الجديد علي المستحقين فورًا دون تأخير، قائلًا أن سيتم محاسبة المقصرين في هذا الامر في حال وجود أي شكاوى.

وأضاف أنه من المنتظر وصول نحو 5 آلاف بطاقة تموينية جديدة للمستحقين، نهاية الشهر القادم ليصل إجمالي بطاقات الذكية الجديدة التي تم توزيعها إلي 40 ألف بطاقة.