أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تموين القليوبية": تسليم دفعة جديدة من البطاقات الذكية لـ16 ألف أسرة

Google+ Print
"تموين القليوبية": تسليم دفعة جديدة من البطاقات الذكية لـ16 ألف أسرة "تموين القليوبية": تسليم دفعة جديدة من البطاقات الذكية لـ16 ألف أسرة

مصراوي Masrawy

أحمد السيد وكيل وزارة بالقليوبية

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

أعلن أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، تسليم دفعة جديدة من البطاقات التمونية الذكية لنحو 16 ألف ـسرة من المستحقين خلال الـسبوع المقبل.

وأشار "السيد" في تصريحات صحفية، إلى أن المديرية تسلمت رسميا من الوزارة الدفعة الجديدة من البطاقات وجارٍ فحصها وتوزيعها علي مكاتب التموين حسب كل اسرة حتي يتثني تسليمها فورا، موضحا ان الاسر المستحقة يمكنها صرف المقررات التموينية من البدالين التموينيين التابعين لهم ابتداء من إبريل المقبل.

وأكد "السيد" التنبيه علي مديري مكاتب التموين بسرعة تسليم البطاقات الجديد علي المستحقين فورًا دون تأخير، قائلًا أن سيتم محاسبة المقصرين في هذا الامر في حال وجود أي شكاوى.

وأضاف أنه من المنتظر وصول نحو 5 آلاف بطاقة تموينية جديدة للمستحقين، نهاية الشهر القادم ليصل إجمالي بطاقات الذكية الجديدة التي تم توزيعها إلي 40 ألف بطاقة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء