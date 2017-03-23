بالصور.. رئيس ألعاب دمنهور: انتخابات النادي تؤدي لإيقاف نشاط الكرة المصرية 4 أعوام

البحيرة – أحمد نصرة:

قال إيهاب عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور، إن إجراء انتخابات مجلس الإدارة في الوقت الحالي، وقبل إصدار قانون الرياضة سيحمل عواقب وخيمة للكرة المصرية، قد تصل إلى إيقاف نشاط كرة القدم على غرار ما حدث مع مالي.

جاء ذلك خلال أحداث المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي ألعاب دمنهور، اليوم الخميس، لتوضيح موقف مجلس الإدارة من الحكم الأخير الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها يومي 24، و 25 مارس الجاري، و الدعوة لجمعية عمومية في موعد جديد، يدرج على جدول أعمالها إجراء الانتخابات.

وقال إيهاب عبد الله، رئيس مجلس الإدارة إن الجمعية العمومية ستعقد في موعدها غدا، بعد تقديم استشكال، موضحا أن الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد، لحل مجلس الإدارة.

وأضاف" الجهة التي نتعامل معها هي الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الشباب، وحتى الآن لم يصلنا منها أي قرار بإجراء تعديل على موعد أو جدول أعمال الجمعية العمومية".

ودلل عبد الله على سلامة موقفه قائلا:" أمامنا حالة مماثلة تماما للحكم الصادر، تتمثل في الحكم الذي صدر بإلغاء جمعية النادي الأهلي لعدم إدراج أعضاء فرع الشيخ زايد، ومع ذلك اكتفى مجلس الإدارة بالاستشكال والإبقاء على الجمعية العمومية في موعدها".

كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد أشار إلى أن كافة القوانين و اللوائح السابقة على العمل بالدستور الجديد، تظل نافذة إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها وفقا لأحكام هذا الدستور، وهو ما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تتخذ من إعداد مشروع القانون الجديد تكئة للالتفاف على تطبيق ونفاذ صحيح أحكام الدستور و القانون، بتأجيل انتخابات الأندية ومنها نادي ألعاب دمنهور إلى أجل غير مسمى.