مصرع وإصابة 10 بسبب سباق أولوية المرور على الطريق الزراعي ببنها

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات عند مدخل كوبرى الشموت ببنها، بسبب السرعة الزائدة ومحاولة كل منهم اللحاق بالآخر.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتوقف الطريق السريع "مصر- إسكندرية" الزراعي، إثر تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، وكان سائقا السيارتين يتسابقان فيما بينهما على أولوية المرور، عند مدخل كوبري الشموت، ما أدى إلى اصطا بثلاث سيارات أخرى.

وأسفر التصادم عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتوقف حركة المرورية لأكثر من ساعتين، ونقلت الإسعاف المصابين لمستشفى بنها الجامعي.