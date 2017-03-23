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محافظ الغربية يشارك فى تشييع جثمان "شادي العاصي" شهيد "كمين سوهاج"

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محافظ الغربية يشارك فى تشييع جثمان "شادي العاصي" شهيد "كمين سوهاج" محافظ الغربية يشارك فى تشييع جثمان "شادي العاصي" شهيد "كمين سوهاج"

مصراوي Masrawy

الملازم أول شادي علاء العاصي

الغربية - مروة شاهين

يشارك اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، يرافقه تامر أبو النجا، رئيس مجلس ومدينة المحلة، عقب صلاة جمعة الغد، فى تشييع جثمان الملازم أول شادي علاء العاصي، فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية سندسيس بدائرة مركز المحلة.

ويشارك فى تشييع الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وكبار العمد والمشايخ القري من المسجد الكبير بذات القرية.

وكان الملازم أول شادي علاء العاصي، لفط أنفاسه الأخيرة بمستشفي سوهاج الجامعي، عقب تعرضه لحادث إطلاق نار على أيدي مجهولين بمدينة جرجا بنطاق محافظة سوهاج في أثناء تأدية عمله وواجبه الوطني.

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