طائرة مصر للطيران تهبط اضطراريا بفرانكفورت لإنقاذ راكب

سمر العشري

قال مصدر مسئول بمصر للطيران: إن رحلة الشركة رقم ٩٨٥ والتي أقلعت في موعدها في العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس، من مطار القاهرة متجهة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك من طراز البوينج B777/300ER وعلى متنها 201 راكب، قامت بتغيير مسارها والهبوط اضطراريا بمطار فرانكفورت لإنقاذ حياة راكب أصيب بوعكة صحية على متن الطائرة، وذلك من منطلق حرص الشركة على صحة وسلامة عملائها الذين تضعهم دائما في مقدمة أولوياتها.

ويتلقى الراكب العلاج ويجري حاليا تجهيز الطائرة للاستعداد للإقلاع من مطار فرانكفورت لاستكمال رحلتها إلى مطار جون كينيدي بنيويورك.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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