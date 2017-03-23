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دبي تطلق أسرع 5 مركبات إسعاف في العالم للوصول للمريض خلال 4 دقائق

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دبي تطلق أسرع 5 مركبات إسعاف في العالم للوصول للمريض خلال 4 دقائق دبي تطلق أسرع 5 مركبات إسعاف في العالم للوصول للمريض خلال 4 دقائق

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أسرع 5 مركبات إسعاف في العالم، لضمان الوصول للمريض أو المصاب في زمن يقل عن أربع دقائق.
 
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي إن المركبات الجديدة تصل سرعتها الى 300 كيلو متر في الساعة، مشيرا إلى أن كل سيارة منها تضم اثنين من فنيي الطب الطارئ، مؤهلون للتعامل مع حالات الإصابة والحالات المرضية الحرجة، مثل السكتة الدماغية والازمة القلبية.
 
وشرح بن دراي أن كل مركبة تضم أجهزة للصدمات القلبية، والانعاش، والتنفس الصناعي، وأجهزة لقياس ضغط الدم ومستوى السكري، الى جانب أدوات وأدوية علاج الكسور والجروح.
 
ولفت بن دراي الى أن مركبات الإسعاف السريعة، تزيد قيمتها عن مليون درهم (272 الف دولار)، وهدفها الوصول الى المصاب أو المريض في زمن يقدر بأربع دقائق وتقديم الإسعافات العاجلة للحالة في موقع الاصابة، لحين وصول سيارة الإسعاف خلال 8 دقائق لتقل المريض للمستشفى.
 
وعرضت أسرع مركبة اسعاف في العالم من نوع (موستانج) التي تزيد سرعتها عن 300 كيلو متر في الساعة، ضمن فعاليات مؤتمر الإسعاف الدولي الثاني الذي انطلق في دبي الثلاثاء ، ويختتم جلساته غدا الخميس.
الى ذلك، قال الدكتور عمر السقاف رئيس المؤتمر والمدير الطبي في المؤسسة، إن المؤسسة نقلت 10 الاف إصابة بالقلب العام الماضي،
وبلغت عدد حالات اصابات الحوادث 44 الف حالة.
 
ويشارك في جلسات المؤتمر 1500 من الخبراء والاكاديميين وفنيي الإسعاف من والكويت ومصر والبحرين ومصر والامارات، الى جانب مشاركين من أوروبا واسيا.
 
المصدر:مصراوي

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