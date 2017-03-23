عاجل.. تحركات مفاجئة لسعر الدولار ببعض البنوك في ختام التعاملات وحالة ارتباك ببنك القاهرة بعد القفزة الكبيرة التي سجلها اليوم

شهدت التعاملات المسائية للبنوك المحلية، اليوم الخميس الموافق 23 مارس، تحركات مفاجئة لأسعار بيع وشراء الدولار الأمريكي ببعض المصارف، لتخرج عن حالة الهدوء والاستقرار التي سجلتها التعاملات البنكية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية قرشين، بتعاملات بنك مصر إيران للتنمية، ليسجل 18.12 جنيه للشراء و18.22 جنيه للبيع، في حين أن سعر البيع بتعاملات البنك المركزي المصري تراجع قرش صاغ واحد، ليسجل 18.20 جنيه بينما استقر سعر الشراء عند 18.08 جنيه.

كما شهدت تعاملات بنك القاهرة، حالة ارتباك شديدة لأسعار بيع وشراء الورقة الخضراء، ما بين الارتفاع والهبوط، حيث قفزت 20 قرش دفعة واحدة بمنتصف اليوم، ثم فقدت مرة أخرى وبشكل مفاجئ الـ 20 قرش، لتستقر عند نفس القيمة التي بدأت بها تعاملات اليوم، مسجلة 18 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بالبنوك المحلية.

المصدر : مصرفايف