عاجل ..الذهب يحطم التوقعات ويشتعل ختام تعاملات اليوم الخميس بجميع محلات الصاغة.. وعيار 21 يسجل رقم تاريخي غير مسبوق

شيماء مصطفى

سجل سعر الذهب ارتفاع جديد ومفاجئ خلال ختام تعاملات اليوم الخميس في جميع محلات الصاغة، ليسجل رقم قياسي غير مسبوق، ليتمكن سعر الذهب في مصر من تحطيم كل التوقعات بشأن الانخفاض، ويواصل مشوار الصعود القوي بجميع محلات الصاغة.

حيث بلع سعر جرام الذهب عيار 12 خلال ختام تعاملات اليوم الخميس قيمة 361 جنية بجميع محلات الصاغة، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاع جديد خلال ختام تعاملات اليوم ليسجل قيمة 421 جنية، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ختام تعاملات اليوم قيمة 541 جنية.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال ختام تعاملات اليوم الخميس ليسجل رقم تاريخي حيث بلغ قيمته 631 جنية بجميع محلات الصاغة، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيمة 661 جنية في جميع محلات الصاغة، كما سجل سعر جرام عيار 24 خلال تعاملات اليوم قيمة 721 جنية بجميع محلات الصاغة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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