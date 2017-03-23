أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

عاجل ..الذهب يحطم التوقعات ويشتعل ختام تعاملات اليوم الخميس بجميع محلات الصاغة.. وعيار 21 يسجل رقم تاريخي غير مسبوق

Google+ Print
عاجل ..الذهب يحطم التوقعات ويشتعل ختام تعاملات اليوم الخميس بجميع محلات الصاغة.. وعيار 21 يسجل رقم تاريخي غير مسبوق عاجل ..الذهب يحطم التوقعات ويشتعل ختام تعاملات اليوم الخميس بجميع محلات الصاغة.. وعيار 21 يسجل رقم تاريخي غير مسبوق

سجل ارتفاع جديد ومفاجئ خلال ختام تعاملات اليوم الخميس في جميع محلات الصاغة، ليسجل رقم قياسي غير مسبوق، ليتمكن سعر الذهب في من تحطيم كل التوقعات بشأن الانخفاض، ويواصل مشوار الصعود القوي بجميع محلات الصاغة.

حيث بلع سعر جرام الذهب عيار 12 خلال ختام تعاملات اليوم الخميس قيمة 361 جنية بجميع محلات الصاغة، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاع جديد خلال ختام تعاملات اليوم ليسجل قيمة 421 جنية، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 ختام تعاملات اليوم قيمة 541 جنية.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال ختام تعاملات اليوم الخميس ليسجل رقم تاريخي حيث بلغ قيمته 631 جنية بجميع محلات الصاغة، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 قيمة 661 جنية في جميع محلات الصاغة، كما سجل سعر جرام عيار 24 خلال تعاملات اليوم قيمة 721 جنية بجميع محلات الصاغة.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر