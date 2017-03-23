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الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإرهابي في لندن

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الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإرهابي في لندن الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإرهابي في لندن

مصراوي Masrawy

بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية

طهران (د ب ا)

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الخميس، بالهجوم الإرهابي العنيف الذي استهدف البرلمان البريطاني، معربا عن مواساته لأسر ضحايا ومصابي هذا الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن قاسمي تجديده دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلي تشكيل تحالف للتعاون الدولي الصادق والشامل لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن إيران باعتبارها دولة رائدة و جادة في التصدي للإرهاب بكافة شكاله تعتقد بأن طالما يكون هناك تحالفات شكلية و غير فاعلة علي الصعيدين الدولي و الإقليمي وتعتمد الدول الغربية المعايير المزدوجة للتصدي لهذه الظاهرة المشؤومة واللإنسانية، فلن يكون هناك أي بلد بمنأى عن الإرهاب و الإرهابيين.

وتابع قائلا "الإرهاب لا يعرف اليوم الجغرافيا أو الحدود، لذلك يتعين علينا تجفيف مصادر مد الإرهابيين بالسلاح والمال والعتاد لاجتثاث جذور هذه الظاهرة المشؤومة".

كانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أن الهجوم الذي وقع في محيط البرلمان في لندن أمس الأربعاء أسفر عن خمسة قتلى بينهم منفذ الهجوم وشرطي، فضلا عن 40 جريحا.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

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