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الخارجية الفرنسية: اختطاف مواطن فرنسي في تشاد

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الخارجية الفرنسية: اختطاف مواطن فرنسي في تشاد الخارجية الفرنسية: اختطاف مواطن فرنسي في تشاد

مصراوي Masrawy

الخارجية الفرنسية

باريس (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ،في بيان موجز اليوم الخميس، أن مواطنا فرنسيا اختطف في تشاد.

وأضافت الوزارة أنها تعمل مع السلطات التشادية لتحرير الضحية، ولم تدل بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن تشاد، التي كانت مستعرة فرنسية، تضم إحدى القواعد العسكرية الفرنسية الرئيسية لبعثة عسكرية قوامها 3500 جندي لدعم دول منطقة الصحراء الكبرى في مواجهة الإرهاب.

وإضافة الى الوجود الفرنسي في تشاد ، تنتشر قوات فرنسية في مالي حيث تصدت مع قوات افريقية لمتمردين إسلاميين سيطروا على شمال البلاد مالي لبضعة أشهر عام 2012، وتمكنت من استعادة السيطرة على المنطقة مطلع عام 2013.

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