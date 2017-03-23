ترامب ينعي "أمريكي عظيم" قُتِل في هجوم لندن

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أحد مواطني بلاده، الذي لقي حتفه في الهجوم الذي ضرب العاصمة البريطانية، أمس الأربعاء.

وكتب ترامب، تغريدة على حسابه على تويتر، جاء فيها: "الأمريكي العظيم، كورت كوكران، الذي قُتِل في هجوم لندن الإرهابي. صلواتي له وتعازيّ لأهله وأصدقائه."

وكان رجلًا استهدف بسيارته حشدًا من المارة على رصيف جسر ويستمنستر، ظُهر أمس الأربعاء، وقبل وصوله إلى مبنى البرلمان حيث أوقفته الشرطة، استل سكينًا وهاجم أحد رجال الأمن، الذي توفي لاحقًا.

وأسفر الهجوم، الذي صُنف من جانب الشرطة البريطانية على أنه حدث إرهابي، عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم المنفذ وضابط شرطة، وإصابة 40 آخرين بجروح، بحسب ما أعلن الناطق باسم الشرطة البريطانية.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم وقال إن منفذه "أحد جنود الدولة الإسلامية."

وكشفت الشرطة البريطانية هويّة منفذ الهجوم، الذي قالت إنه مسلم يُدعى خالد مسعود ويبلغ من العمر 52 عامًا.

وقبل ساعات، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن مُنفذ الهجوم بريطاني المولد، واستجوبته الشرطة في السابق لاتهامه بالتطرف.

وقالت ماي في كلمتها أمام مجلس العموم إنه متأثر بأيديولوجية إسلامية.

وأُعيد فتح البرلمان البريطاني اليوم الخميس، حيث وقف النواب دقيقة حداد على أرواح ضحايا الهجوم الذي وقع أمس.