عضو بـ "مجلس الصحفيين": النقيب دعانا لاجتماع ودي ثم حوله رسمي

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقيب عبد المحسن سلامة دعاهم، لعقد جلسة ودية للتوافق والتشاور حول تشكيل اللجان.

وأضاف: "وصلتنا رسالة على الهواتف أمس نصها أن النقيب يدعو لجلسة لتناول الشاي للتشاور حول تشكيل هيئة المكتب، على أن يعقب ذلك جلسة رسمية لماقشة تشكيل اللجان".

وأكد عقب انسحابه من الجلسة التي عقدها النقيب: "أن لائحة المجلس تنص على أن أي اجتماع رسمي لابد أن يتم الابلاغ عنه قبلها بساعة وفق المادة ١١من قانون النقابة".

وتابع "حضرنا الجلسة التشاورية ورحبنا ببعض ولكن فوجئنا بطلب بعض الزملاء عقد الجلسة الرسمية وكان هناك إصرار على الدخول للجلسة الرسمية واستشعرنا أن هناك ترتيب ما".

وقال عمرو بدر، إن الخلاف الذي نشب كان بسبب اللائحة ولم يكن الاجتماع تطرق بأي شكل إلى تشكيل اللجان.