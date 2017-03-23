اتهم نفسه بـ«النفاق» وهاجم طليقته بسبب «السحر».. تصريحات أثارت الجدل حول سعد الصغير

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أثار المطرب الشعبي سعد الصغير، الكثير من الجدل بعد هجومه على زميله الفنان أحمد شيبة، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، حيث قال: "شيبة ميعرفش يحيى حفل واحد في فندق، لكن له جمهوره في الأفراح الشعبية اللي في الشوارع".

وأضاف "الصغير": "شيبة بيغني أغنية آه لو لعبت يا زهر 18 مرة في الفرح الشعبي، ولو أنا روحت أغني في الشارع هيضربوني، لكن شيبة بيعبر عن المشاركين في الأفراح الشعبية، لأنه معندوش أغنية تشغّله في الفنادق".

لم يكن ذلك الموقف الوحيد الذي يثير الجدل حول سعد الصغير، ونرصد هنا أبرز المحطات التي أثارت جدلًا واسعًا حول المطرب الشعبي.

"البلهارسيا"

على غرار الراحل عبد الحليم حافظ، تعرض "الصغير" لوعكة صحية شديدة كادت أن تودي بحياته، وتبين بعدها أنه مصاب بمرض "البلهارسيا"، أثناء تواجده لإحياء إحدى الحفلات في ليبيا عام 2010، حيث كان يسبح في "الترعة" أثناء طفولته، وتدهورت حالته بشكل سريع بسبب اكتشاف المرض مؤخرًا وتمكنه من إصابة الكبد والقولون بشكل مباشر.

وانتشرت وقتها الكثير من الشائعات حول نيته الاعتزال بعد شفائه لكنه نفى تلك الأخبار، وقال إن تجربة مرضه غيرت منه كثيرا وإنه نادم على أي ذنب قد اقترفه.

نجله

تفاجأ الجمهور بنجله محمود، بعد تداول صور له عندما أصبح شابًا، فلم يعرف الكثيرين أنه سلك طريقًا لحياته بعيدًا عن الفن، واختار طريق كرة القدم، وحاول الانضمام للنادي الأهلي في 2008 دون علم أبيه، حتى لا يعتقد الكثيرون بأنه انضم عن طريق الواسطة، وقضى هناك فترة معايشة طويلة، وهو حاليا يلعب في نادي "بتروجيت".

الراقصة "شمس"

ظل الثنائي حديث الصحافة والإعلام لفترة كبيرة خاصة عند إعلان زواج سعد الصغير من الراقصة، بعد تعمد إنكاره لسنوات.

لم يكن الأمر بسيطًا، حيث وصلت الخلافات بينهما إلى التهديد بالقتل، بالإضافة إلى نشر العديد من التسريبات بين الطرفين، واتهمته شمس بقتل ابنتها، وهو ما قوبل بالنفي من قبل المطرب الشعبي، وأثار هذا التصريح لغطًا كبيرًا في الوسط الفني، حتى فجرت شمس مفاجأة كبيرة للجمهور، بعدما نشرت تسجيلًا صوتيا لسعد الصغير، يبدو وكأنه يعترف فيه بـ"الذنب الذي ارتكبه في حقها عندما كان يضربها ويحاول قتل ابنتها".



لم يتوقف الأمر هنا، لكنه اتهمها خلال استضافته في برنامج "المتوحشة"، الذي يُعرض عبر فضائية النهار، بعمل سحر له بعد زواجه منها، مشيرًا إلى إنها "كانت تسعى للسيطرة عليه والتحكم في تصرفاته من خلال السحر، لدرجة أنه كان يشعر أن جميع السيدات حتى والدته رائحتهم كريهة"، على حد قوله.

تقبل بنتك تشتغل رقاصة؟

صدم "الصغير" الجمهور بعدما رد على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب، حول إمكانية سماحه لابنته بأن تعمل راقصة أو تدخل الوسط الفني، وذلك خلال استضافته ببرنامجها "مصارحة حرة"، فرد بكل بثقة قائلا: "لا يمكن ده يحصل، ولو إدوني فلوس وكنوز الدنيا كلها، لا يمكن أشغل بنتي في الفن أصلا".

"رغبة في التوبة"

دائمًا ما يظهر الصراع الداخلي للمطرب سعد الصغير على الشاشة، خاصةً أنه يقول إنه "قريب من الله"، فقد صرح خلال أحد لقاءاته التليفزيونية بأنه رفض تقبيل الراقصة دينا في أحد الأفلام، "ليس من أجل الناس ولكن خوفًا من الله"، على حد تعبيره.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكنه اعترف أيضًا بـ"نفاقه"، وقال: "أنا كنت منافق وضحكت على ربنا، وقولت وأنا مريض إني مش هرجع للفن تاني، ورجعت وخلفت وعدي مع ربنا".

"شواذ"

صرح خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامجها "مصارحة حرة"، إنه يصادف أحيانًا خلال عمله بعض الأشخاص "الشواذ جنسيًا، مثل الكوافير الخاص به، لكنه أكد أن التعامل بينهما يجري باحترام.