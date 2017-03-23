قنا تشارك في "ساعة الأرض" بإطفاء الكهرباء عن مبنى المحافظة (صور)

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

نظم مركز إعلام قنا بالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بقنا، ندوة تثقيفية بعنوان" ساعة الأرض. دعوة للمشاركة" في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بالقضايا البيئية، بحضور خيرية عبدالخالق مدير مركز إعلام قنا، والمهندسة أسماء أحمد مصطفى مسؤول التوعية البيئية بإدارة البيئة بقنا، و المهندس أسعد محمد" مسئول الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة فرع قنا"، تخللها عرض أفلام تسجيلية عن ساعة الأرض وبداية الاحتفال بها، وعن مشاركة مصر في هذا الحدث العالمي.

بدأت الندوة بكلمة خيرية عبدالخالق مدير مركز إعلام قنا، والتي أكدت خلالها على مشاركة محافظة قنا، بإطفاء الأنوار عن مبنى ديوان محافظة قنا لمدة ساعة يوم السبت بداية من الساعة 8,30 حتى 9,30 مساءًا، بالتنسيق مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، و بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بقنا، لافته إلى أن الندوة استهدفت مشاركة أكبر عدد من السيدات بحكم تواجدهم بشكل دائم في المنازل.

وأوضح المهندس أسعد محمد، مسؤول الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بقنا"، أن ساعة الأرض يتم خلالها إطفاء الأنوار والأجهزة لمدة 60 دقيقة آخر يوم سبت من شهر مارس، وهى أكبر حدث بيئي عالمي يهدف إلى لفت أنظار العالم إلى تغير المناخ و أهمية البيئة والحفاظ عليها بتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة والقضاء على بعض السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، وغرس القيم النبيلة لأطفالنا، ومن أشكال تطبيقها والمشاركة فيها" إطفاء الأنوار والمصابيح والأجهزة الغير ضرورية، المشي بدلًا من ركوب السيارات بالنسبة للمسافات القريبة.

وأشار محمد، إلى أن بداية الاحتفال بساعة الأرض كانت في مدينة سيدنى 2007، وبعدها تم تطبيقها عربيًا في مدينة دبي كأول عاصمة عربية عام 2009 ، وشاركت في الفترة الأخيرة بعض الدول العربية ومنها مصر، و داعيًا كافة المواطنين للمشاركة في هذا الحدث العالمي و إطفاء الأجهزة و الأضواء الغير ضرورية في المنازل لمدة ساعة، للتأكيد على أننا شعب متحضر لديه وعى بأهمية البيئة.

وتحدثت المهندسة أسماء أحمد مصطفى "مسؤول التوعية البيئية بإدارة البيئة بقنا" عن التغيرات المُناخية في مصر عامًة ومحافظة قنا خاصة و أهمية المشاركة في المبادرات البيئية، لافتًه إلى أن قنا من المحافظات الرائدة بيئيًا من خلال مجموعة من المشروعات التي تسعى لتحسين الأوضاع البيئية.