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بالصور.. تفاصيل أضخم اكتشاف أثري خلال العام الجاري غرب الأقصر

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مصراوي Masrawy

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اكتشاف أثرياكتشاف أثري

اكتشاف أثرياكتشاف أثري

اكتشاف أثري (12)اكتشاف أثري (12)

اكتشاف أثري (13)اكتشاف أثري (13)

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الأقصر - محمد محروس:

واصل الدكتور خالد العنانى وزير الآثار جولته الميدانية بمحافظة الأقصر برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الاستكشافية.

وقال مصطفى وزيرى مدير عام آثار الاقصر الأعمال الاستكشافية تجرى بالتنسيق ما بين البعثة المصرية الألمانية التى تعمل بمعبد امنحتب الثالث بكوم الحيتان بالبر الغربى والبعثة الأمريكية جون هوبكنز برئاسة بتسى براين التى تعمل بمعبد موت بالكرنك فى موسم عام 2017، وأوضح أنه خلال هذا الموسم تم اكتشاف 402 تمثال من الجرانيت الأسود منها 293 بمعبد موت عبارة عن أجزاء من تماثيل المعبودة "سخمت" و109 بمعبد أمنحتب الثالث.

وأوضحت هوريج سوريزيان رئيسة المشروع المصرب الأوروبي لإنقاذ تمثالى أمنحتب الثالث أمام البوابة الشمالية لمعبده بكوم الحيتان بالبر الغربي، أن البعثة اكتشفت ما يصل إلى 109 تماثيل للمعبودة "سخمت" بمعدل 4 تماثيل يوميًا مصنوعة من "الجرانيت الأسود".

وأشار وزير الآثار إلى أن القطع الصغيرة المكتشفة سيتم إيداعها بالمخازن للحفاظ عليها، وأما القطع الكبيرة سيتم تحديد سبل حفظها سواء ببقائها في أماكنها أو نقلها إلى مكان آخر، واختتم جولته بمؤتمر صحفي بمتحف التحنيط، معلنًا أنه خلال الفترة القادمة سيتم إنهاء بعض أعمال الحفائر والكشف عن أحد التماثيل الكبرى للملك رمسيس الثاني بمحافظة الأقصر.

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