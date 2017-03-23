إصابة ضابط ومجند في تفجير عبوة ناسفة برفح

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أصيب ضابط ومجند من قوات الأمن، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في قوة أمنية مترجلة بقرية الطايرة الحدودية جنوب مدينة رفح.

وقال مصدر أمني إن قوة أمنية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة فجرها مسلحون عن بعد، ما أسفر عن إصابة الرائد عبد الستار أحمد، 35 عامًا، أصيب بكدمات، والمجند رمضان محمد، 21 عامًا، أصيب بكسر في القدم اليسرى، ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.