معركة مسلحة في مدخل مدينة العريش.. والداخلية تعلن استشهاد ضابط ومجند

كتب ـ محمد الصاوي:

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه أثناء تفقد قوة أمنية الحالة الأمنية فى العريش بمديرية أمن شمال سيناء، رصدت القوات تواجد بعض العناصر التكفيرية بمدخل مدينة العريش فتم التعامل معهم.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني ، في بيان له، اليوم، الخميس، أن التعامل مع العناصر التكفيرية أسفر عن استشهاد النقيب معتز مصطفى عبد العزيز من قوة مديرية أمن شمال سيناء، والمجند محمود محمد محمود محمد من قوة قطاع الأمن المركزي.