أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«أودي» تتجه إلى «الكروس أوفر» في الإصدارات الجديدة لـ«RS»

Google+ Print
«أودي» تتجه إلى «الكروس أوفر» في الإصدارات الجديدة لـ«RS» «أودي» تتجه إلى «الكروس أوفر» في الإصدارات الجديدة لـ«RS»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت شركة "أودي" الألمانية العملاقة أن إصدارات سلسلة "RS” الرياضية التي تنتجها ستميل خلال الفترة المقبلة لأن تكون من الطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV” الشهير.

وقال ستيفن وينكلمان رئيس القطاع الرياضي في أودي، إن السياسة الناجحة في صناعة السيارات يجب أن ترتكز على معدلات النمو الخاصة بالسيارات، وهو الأمر الذي قد يدفع العديد من الشركات لتبني سياسات مغايرة في عمليات الإنتاج.

وأوضح رئيس "أودي RS” أن التوجه السائد عالميًا هو الميل نحو السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” و"كروس أوفر"، وهو الأمر الذي دفع أودي لجعل جزء من الإصدارات التي من المقرر طرحها من فئة "RS” تميل إلى هذه الطرز.

ولم يكشف رئيس القطاع الرياضي في أودي هوية السيارات التي من المتوقع أن تنضم خلال الفترة المقبلة لفئة "RS”، غير أنه أكد عزم الشركة تقديم الأفضل في الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي