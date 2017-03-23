«أودي» تتجه إلى «الكروس أوفر» في الإصدارات الجديدة لـ«RS»

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أكدت شركة "أودي" الألمانية العملاقة أن إصدارات سلسلة "RS” الرياضية التي تنتجها ستميل خلال الفترة المقبلة لأن تكون من الطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV” الشهير.

وقال ستيفن وينكلمان رئيس القطاع الرياضي في أودي، إن السياسة الناجحة في صناعة السيارات يجب أن ترتكز على معدلات النمو الخاصة بالسيارات، وهو الأمر الذي قد يدفع العديد من الشركات لتبني سياسات مغايرة في عمليات الإنتاج.

وأوضح رئيس "أودي RS” أن التوجه السائد عالميًا هو الميل نحو السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” و"كروس أوفر"، وهو الأمر الذي دفع أودي لجعل جزء من الإصدارات التي من المقرر طرحها من فئة "RS” تميل إلى هذه الطرز.

ولم يكشف رئيس القطاع الرياضي في أودي هوية السيارات التي من المتوقع أن تنضم خلال الفترة المقبلة لفئة "RS”، غير أنه أكد عزم الشركة تقديم الأفضل في الفترة المقبلة.