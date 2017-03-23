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«BMW» تكشف عن سيارات بتقنية «I performance» في معرض نيويورك

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«BMW» تكشف عن سيارات بتقنية «I performance» في معرض نيويورك «BMW» تكشف عن سيارات بتقنية «I performance» في معرض نيويورك

التحرير

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تعتزم شركة "BMW” الألمانية العملاقة، المضي قدمًا في استخدام تقنيات "I Performance” الشهيرة بالعديد من إصداراتها، والتي تنوي الكشف عنها خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات لهذا العام.

وأعلنت الشركة البافارية العملاقة عزمها إطلاق عدد من الإصدارات بالتقنية الجديدة، على رأسها I 540 xDrive، M550 xDrive، وM760 I.

وتعكف BMW في الوقت الحالي على إضافة التقنية الحديثة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء ونسق الرفاهية الخاصة بإصداراتها، في بعض السيارات من الفئة الثالثة والخامسة بشكل أساسي.

وتفضل الشركة الألمانية طرح إصدارات كهربية خالصة من برفقة الموديلات الأساسية للشركة في المعرض الدولي للسيارات، والذي تعكف العديد من الشركات العالمية على استغلاله على النحو الأمثل.

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التحرير

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