بشهادة الجمهور.. هذه السيارات تكييفها «تلاجة»

التحرير

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يمثل مكيف الهواء في السيارات أهمية بالغة في فصل الصيف، خاصة وأن في بعض الأوقات من العام لا يمكن تحمل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بدون هواء بارد، وهو الأمر الذي جعل جودة مكيف الهواء معيارًا أساسيًا في اختيار السيارات الجديدة.

وحرصت "التحرير" خلال جولتها بسوق السيارات في الحي العاشر بمدينة نصر، والذي يعد القبلة الرئيسية للراغبين في شراء السيارات، على استطلاع رأي الجمهور حول أكثر الإصدارات بالسوق المصري التي تحظى بثقة الجمهور على مستوى أداء مكيف الهواء، ونستعرض في هذا السياق أهم تلك السيارات وقدراتها الفنية "المحرك" وباقاتها بالسوق المصري.

ميتسوبيشي لانسر EX

لانسر EX “شارك" تمتلك محرك بسعة 1600 سي سي، ويعطي قوة 117 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذو أربع سرعات، وتمتلك باقتين في مصر، الأولى "GLX” والثانية "GLS”، وتتميز الأخيرة بعدد من الكماليات وعوامل الأمان مثل وجود منفذ USB ومصابيح الضباب الأمامية وفتحة سقف كهربية.

أوبل أسترا

أسترا تمتلك محرك 1600 سي سي أربعة سلندر يعمل بالبنزين، ويعطي قوة مقدارها 115 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذو ست سرعات، بمعدل استهلاك وقود 8.7 لتر/ 100 كم داخل المدينة، و6.6 لتر/ 100 كم في الطرق السريعة، وتصدر في مصر بإصدارين، الأول "إنجوي"، والثاني باسم "كوزمو" ويزيد عن الأول بعدد من التقنيات، وعلى رأسها حساسات الركنة والمطر وكشافات الشبورة وشاشة كمبيوتر "تاتش".

جيلي إمجراند 7

إمجراند 7 مزودة بمحرك بسعة 1500 سي سي أربعة سلندر، وبقوة 107 حصان، بناقل حركة مانيوال ذو خمس سرعات، وتصدر في مصر بباقة وحيدة، بها معظم الكماليات المعروفة مثل التكييف والزجاج الكهربي وشاشات معلومات لعرض الحرارة وغيرها، مع إمكانية طلب بعض الكماليات الأخرى مثل الزجاج الملون.

هيونداي فيرنا

فيرنا في مصر مزودة بمحرك 1600 سي سي أربعة سلندر، يعطي قوة 106 حصان، بناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك 5 سرعات، وتصدر في مصر بثلاث باقات، اثين منهما بناقل حركة مانيوال، وهما "GL” و"GLG”، والأخيرة بناقل حركة أوتوماتيك، وهي "GLS”، وتختلف الباقات الثلاثة فيما بينها بعدد من الكماليات، مثل مرايا كهربية ومصابيح ضباب وعجلة قيادة قابلة للإمالة وغيرها.

هيونداي أكسنت RB

أكسنت آر بي مزودة بمحرك 1600 سي سي أربعة سلندر، بقوة 124 حصان، بناقل حركة أوتوماتيك ذو 4 سرعات، وتصدر أكسنت آر بي هاتشباك في مصر بأربع باقات، هي "AT GL” و"AT SR” و"AT Dab ABS” و "HL Exclusive”، تختلف فيما بينها في حجم الإطارات المستخدمة في السيارة، وعدد السماعات وغيرها من الكماليات، فيما تتميز الباقتين الأخيرتين في تمتعهما بنظام مكابح مانع للانغلاق "ABS”.