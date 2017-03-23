بالصور || اعترافات المتهمين الأربعة بمقتل ''عروس بنها'' أمام النيابة

سمر العشري

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل مقتل الطالبة "تقى"، الشهيرة إعلاميا بـ"عروس بنها"، التي راحت ضحية الغدر والخيانة، قبل زفافها بساعات قليلة، أثناء نقل منقولات عش الزوجية إلى منزل "العريس" بقرية كفر فرسيس التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، واعترف المتهمون الأربعة بالتفاصيل الكاملة للجريمة.

واعترف المتهم الأول "حسان. ص"، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، ويعمل فران بمخبز والده، بأنه بيّت العزم والنية، مساء الأربعاء، أثناء تجهيز عائلة العروس المنقولات وسيارات نقل عش الزوجية، وترقّب هو وصديقه المتهم الثاني "أحمد. ح"، 16 سنة، خط سير المجني عليها، أثناء زيارة إحدى حدي صديقاتها في منزلها بعد خروج المنقولات الزوجية، وانصراف كل من في المنزل، حيث راقب المجني عليها، وفور عودتها إلى منزلها اعتدى عليها بسكين كان بحوزته.

وأضاف أنه اتفق مع المتهم الثاني على قتل المجني عليها، وسرقة ما قد يوجد بمسكنها من مصوغات ذهبية أو مبالغ مالية، بمناسبة استعداد أسرتها لزواجها وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى علمه بسفر شقيقها إلى أمريكا، وأنهم يملكون أموالا كثيرة.

وأمام النيابة، ذكر المتهم الثاني "أحمد. ح"، وشهرته "أوسة"، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، ومقيم بالعقار الملاصق للمجني عليها، أنه والمتهم الأول تقابلا يوم الحادث، وصعدا إلى سطح العقار الملاصق، ومنه إلى سطح العقار سكن المجني عليها، وهبطا من السلم إلى الشقة سكنها، مضيفاً أن المتهم الأول طرق الباب، وعندما فتحت عاجلها بطعنة في الصدر، ليتولى هو تكميمها لمنعها من الصراخ، وتكتيفها من الخلف.

بعدها، استكمل المتهم الأول توجيه الطعنات لها بأنحاء متفرقة من جسدها، حتى سقطت على الأرض، واستوليا على هاتفها المحمول وهاتف والدتها، وانتزعا الدبلة من إصبعها ولاذا بالفرار من مكان الحادث بنفس طريقة الدخول، عن طريق سطح العقار المجاور.

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وأقرّ المتهم الثالث "محمود. ص. م"، 16 سنة، فران، "شقيق المتهم الأول، بإخفاء السلاح المستخدم والموبايل الخاص بالمجني عليها، وعلمه أنها متحصلات جريمة قتل وسرقة المجني عليها.

أما المتهمة الرابعة "أميرة. ص. م"، 20 سنة، ربة منزل، شقيقة المتهم الأول، اعترفت بعلمها بتفاصيل جريمة قتل وسرقة المجني عليها، وتسلمها دبلة المجني عليها من شقيقها، إلا انها تخلصت منها بالقمامة.

كانت نيابة مركز بنها قد قررت حبس شقيقي المتهم الرئيسى في واقعة قتل الطالبة "تقى"، لإخفائهما مسروقات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة ببنها لأقوال المتهمين، حيث وجهت للمتهمين الأول "حسان. ص" والثاني "أحمد. ح"، تهمة القتل عمدا، ووجهت تهمة إخفاء مسروقات للمتهمين الثالث والرابع، شقيقا المتهم الأول.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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