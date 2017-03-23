رئيس الوزراء: وافقنا على زيادة سعر التذكرة.. ولوزير النقل اختيار وقت التنفيذ

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعليقًا على رفع سعر تذكرة المترو، إن الحكومة وافقت على القرار فى اجتماعها الماضى، وتركنا لوزير النقل حرية اختيار الوقت المناسب للإعلان والتنفيذ.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن كلا من وزيرى السياحة والصحة سيزوران لبنان، شهر أبريل القادم للتوقيع على عدد من الاتفاقيات فى قطاع السياحة والدواء، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية على نقل خبرات مصر فى مكافحة فيروس سى للجانب اللبنانى.

وحول الوجبات المدرسية، قال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 4652 تلميذًا أصيبوا بحالة اشتباه، وجميعهم خرجوا فى نفس اليوم.

وحول إمكانية تحويلها لدعم نقدى قال رئيس الوزراء: "دى وجبات عينية تصرف للتلاميذ، وتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب وتفاصيل حالات التسمم".

وحول ما تردد عن أن الفيروس الغامض المنتشر لفيروس يدعى "روتا"، قال رئيس الوزراء إن وزارة الصحة تقوم بعمل التحاليل اللازمة وسيتم إعلان نتائجها فور الانتهاء منها.