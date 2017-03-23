برلماني يرفض زيادة أسعار المترو.. ويطلب استدعاء رئيس الوزراء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بيانًا عاجلًا لرئيس المجلس يطالب باستدعاء رئيس الوزراء بسبب ارتفاع أسعار المترو، ويعلن رفض الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى تحميل المواطنين أعباء جديدة.

وأضاف النائب، أنه استنادا وإعمالاً لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية يطالب بتوجيه بيان عاجل إلى السيد رئيس الوزراء واستدعائه للمجلس.

وذلك حول إعلان وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر المترو، وهو ما سوف يؤثر على المواطن المصري، وما يترتب عليه زيادة فى الأسعار وتحميل المواطن المصري أعباء جديدة بعد فوضى الأسعار التى يشهدها السوق.

وأضاف النائب أنه للأسف الشديد تجاهلت الحكومة مجلس النواب، ولم ترسل له نصوص الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وملحقاته والخطابات والخطوات التى اتخذتها الحكومة مما يعني إخفاء الحقائق عن الشعب يعد مخالفة صريحة للمادة (27) من الدستور، وتؤكد أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.