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آخر رسالة لشهيد الشرقية: «لو غبت لا تنسوني.. ولو مت ادعولي»

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آخر رسالة لشهيد الشرقية: «لو غبت لا تنسوني.. ولو مت ادعولي» آخر رسالة لشهيد الشرقية: «لو غبت لا تنسوني.. ولو مت ادعولي»

التحرير

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كتبت- ريهام الوجيه:

استشهد المجند محمد حسن سالم جلبانة، اليوم الخميس، إثر إصابته برصاصة قناصة في أحد الأكمنة بشمال سيناء دخل على أثرها في غيبوبة إلى أن توفاه الله منذ ساعات.

وقال أحمد شحتة عقيل، ابن عم الشهيد، إن العائلة توجهت إلى مستشفى فايد العسكري لتسلم الجثمان، وسيتم تشييع الجنازة عقب وصول الجثمان، مشيرًا إلى أن الشهيد حاصل على الثانوية العامة، وقرر عدم استكمال دراسته الجامعية والعمل كسائق نقل لمعاونة ذويه على مصاعب الحياة، حيث إنه عائل الأسرة الأكبر.

وأضاف نجل عم الشهيد أن آخر رسالة لمحمد سجلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إن غبت لا تنسوني، وإن مت ادعولي، ولو زعلتكوا معلش سمحوني".

فيما اتشحت قرية محسن عقيل التابعة لمركز فاقوس بالسواد حزنا على وفاة نجلهم، فيما بدأ المئات من أهالي المركز التوافد على منزل أسرة الشهيد؛ لمواساتهم وتقديم واجب العزاء، في انتظار وصول جثمان الشهيد من المستشفى.

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التحرير

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