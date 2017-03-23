عضو بـ«خطة البرلمان»: النائب من حقه الحصول على تأشيرة حج واحدة

التحرير

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قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نصيب نواب الشعب من تأشيرات الحج في برلمانات مبارك، كانت تتم دون حساب، وكان يحصل العضو على نحو 10 تأشيرات له ولأسرته وأبناء دائرته، ووصلت إلى بيع بعض هؤلاء النواب هذه التأشيرات لشركات السياحة.

وأضاف في تصريحات لـ"التحرير" أن هذا الوضع غير موجود في البرلمان الحالي، فمجلس النواب كأي مؤسسة في الدولة، يتقدم إلى السفارة السعودية للحصول على عدد محدود من التأشيرات خاصة بالنواب الراغبين في الحج، بناء على طلب يقدمه الأخير إلى صندوق الأعضاء.

وأضاف أن الوضع العام الماضي كان مختلف عن ما نحن عليه الآن، إذ جاءت منحة للبرلمان من السفارة السعودية، بعد أن طلب بعض النواب السفير السعودي بتأشيرات إضافية، لكن أعتقد أن هذا الوضع لن يتكرر في العام الحالي.

وأضاف أن النائب سيكون له الحق في الحصول على تأشيره واحدة، وبعد حصر أعداد الراغبين في الترشح يقدم البرلمان طلب بعدد التأشيرات المطلوب، مشيرا إلى أن النواب الأقباط لهم الحق نفسه في الحصول على تأشيرات الحج من خلال التقدم بطلب يذكي فيه الشخص الذي يرغب في الحج من خارج البرلمان.