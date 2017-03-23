محافظ الشرقية يستقبل أعضاء «حقوق الإنسان بالبرلمان» لتفقد دور الأيتام والمسنين

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استقبل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتفقد دور الأيتام والمسنين ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة للوقوف على مدى صلاحيتها والقائمين عليها.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة التواصل بين السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية لحل كل المشاكل على الطبيعة والتعامل بطريقة علمية وواقعية سليمة للنهوض بالمجتمع وإحداث التنمية المستدامة في كل مجالات العمل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور رعاية الأيتام من خلال توفير كل احتياجاتهم وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية لنزلاء الدار لتقديم خريج صالح ينفع المجتمع.

وأضاف المحافظ، ضرورة تغيير ثقافة المجتمع ونشر الوعى بين صفوف الشباب بأهمية العمل فى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساهمة في خطط التنمية والإصلاح لبناء مصر الجديدة، التي نحلم بها، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك أربع مناطق استثمارية وبها فرص عمل مناسبة للشباب بالإضافة إلى برنامج مشروعك، الذى يقدم قروضًا ميسرة للشباب الجاد لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتكون نواه لرجل أعمال صغير.

أوضح محافظ الشرقية، أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لنقل سجن الزقازيق العمومى من المدينة لمكان آخر خارج الكتلة السكنية استجابة لرغبة الأهالى وللصالح العام، وجار دراسة المقترح بالوزارة لإتخاذ اللازم.

من جانبه طالب اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المخصصة لدور رعاية الأيتام والمسنين بمختلف محافظات الجمهورية وإعداد برامج لتأهيل العاملين بدور الرعاية مع التواصل والتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للإرتقاء بمستوى دور الرعاية وتقديم خدمة مميزة للأيتام وكبار السن للحفاظ على المجتمع.

ومن المقرر أن يشهد برنامج زيارة أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب دار رعاية الأيتام بهرية رزنة، دار أبناء الكنيسة بنات أمام الكوبري الأخضر بالزقازيق ودار الكمال لرعاية الأيتام بالزقازيق ودار المسنين بقرية الغار ومؤسسة الأحداث بالصيادين ومدارس الأمل للمكفوفين والصم والبكم والفكرية بالصيادين بمدينة الزقازيق.