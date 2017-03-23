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نائب برلماني: خسائر المترو وصلت لـ500 مليون.. ولو وقع المواطن هيدفع 20 جنيه

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نائب برلماني: خسائر المترو وصلت لـ500 مليون.. ولو وقع المواطن هيدفع 20 جنيه نائب برلماني: خسائر المترو وصلت لـ500 مليون.. ولو وقع المواطن هيدفع 20 جنيه

التحرير

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قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه أول من كان سيرفض رفع سعر تذكرة المترو  إذا كان الغرض منه هو تحقيق مكاسب فقط، لأنه يعلم جيداً أن المواطن غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية فى الوقت الحالى، ولكن خسائر المترو التى وصلت إلى 500 مليون جنيه، الأمر الذى أصبح يحتم علينا ضرورة البحث عن حلول لإنقاذ مترو الإنفاق الذى يعتمد عليه أكثر من 4 ملايين مواطن يومياً.

وأوضح بدوى، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أنه يؤيد رفع سعر التذكرة إلى 3 جنيهات، شريطة أن تكون صالحة للاستخدام طوال ٢٤ساعة، مقترحًا إضافة عدد من القطارات التابعة لشركات خاصة إلى قطارات المترو العامة؛ بهدف تقليل زمن التقاطر، على أن تكون العربات مقسَّمة إلى درجات، ومن يمتلك القدرة المالية يختر الدرجة المناسبة له، ولا يوجد إجبار لأي مواطن على ركوب تلك العربات الخاصة.

وتابع: "يكون سعر تذكرة المترو 3 جنيهات صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة، وستكون فى صالح المواطن، وهذا الاقتراح مُطبق فى دول العالم، ثم أن 3 جنيه مش كتير، وبعدين لو المترو وقع المواطن هيدفع 20 جنيه يومياً فى المواصلات وكل وسائل المواصلات ارتفع سعرها".

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التحرير

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