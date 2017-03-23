«المصريين الأحرار» يقترح تحويل الوجبات المدرسية إلى بدل نقدي

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طالب أحمد محمود الدريملى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، بفتح تحقيق موسع لكشف السبب وراء تسمم التلاميذ بالمدارس فى عدد من المحافظات، وتقديم من يثبت تورطه للمحاكمة بعد عزله من وظيفته، لأن صحة أبنائنا خط أحمر.

واقترح الدريملى، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أنه من الممكن تحويل الوجبات المدرسية إلى بدل نقدى للطلاب، أو بتحويل بدل التغذية المدرسية للإنفاق على الأنشطة المدرسية وإصلاحها، حتى لا يتعرض الطلاب مرة أخرى للتسمم، لأن أبنائنا ليسوا فئران تجارب فى يد حكومة لا تعى معنى الأبوة وتعرض أبنائنا للخطر.

وأوضح القيادى بالمصريين الأحرار، أن قرار الوزير وقف صرف الوجبات المدرسية قرار حكيم، لا بد أن يتبعه معرفة المتسبب فى الكارثة ومحاسبته بالقانون وليس الإطاحة به فقط من منصبه.