الجمال: مؤتمر واشنطن يؤكد ما نادت به مصر سابقًا لمواجهة الإرهاب

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قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، إن المؤتمر الذى عقد اليوم الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل التحالف الدولى ضد إرهاب داعش، وبحضور وزراء خارجية 68 دولة، هو تأكيد وإقرار بما سبق ونادت به مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسى مرارًا، من ضرورة بناء تحالف دولى قوى لمكافحة الإرهاب، الذى استشرى وتمدد فى سائر أرجاء العالم، على أن يكون ذلك موجهًا لكل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وليس داعش فقط.

وأضاف الجمال فى بيان له، أن الإرهاب وعناصره لا دين لهم ولا وطن ولا ذمة أو عقيدة، فما هم إلا قتلة مأجورون ينفذون أجندات شيطانية، أعدت لهم لتحقيق مصالح ومآرب خبيثة وغادرة.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكية ثمّن الدور المصرى ومعها الإمارات والسعودية فى الحرب على الإرهاب، وأساليب مواجهته.