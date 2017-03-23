أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الجمال: مؤتمر واشنطن يؤكد ما نادت به مصر سابقًا لمواجهة الإرهاب

Google+ Print
الجمال: مؤتمر واشنطن يؤكد ما نادت به مصر سابقًا لمواجهة الإرهاب الجمال: مؤتمر واشنطن يؤكد ما نادت به مصر سابقًا لمواجهة الإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، إن المؤتمر الذى عقد اليوم الخميس بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل التحالف الدولى ضد إرهاب داعش، وبحضور وزراء خارجية 68 دولة، هو تأكيد وإقرار بما سبق ونادت به ورئيسها عبد الفتاح السيسى مرارًا، من ضرورة بناء تحالف دولى قوى لمكافحة الإرهاب، الذى استشرى وتمدد فى سائر أرجاء العالم، على أن يكون ذلك موجهًا لكل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وليس داعش فقط.

وأضاف الجمال فى بيان له، أن الإرهاب وعناصره لا دين لهم ولا وطن ولا ذمة أو عقيدة، فما هم إلا قتلة مأجورون ينفذون أجندات شيطانية، أعدت لهم لتحقيق مصالح ومآرب خبيثة وغادرة.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكية ثمّن الدور المصرى ومعها الإمارات والسعودية فى الحرب على الإرهاب، وأساليب مواجهته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر