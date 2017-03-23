ننشر تفاصيل اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان

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عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

حضر المباحثات عن الجانب المصري وزراء الكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، والثقافة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتربية والتعليم، والزراعة، والنقل، وعن الجانب اللبناني حضر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة، ووزراء التربية والتعليم العالي، والزراعة، والمالية، والداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ألقى في بداية الجلسة كلمة رحب خلالها بسعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له.

وأعرب المهندس شريف إسماعيل، في كلمته عن اعتزازه بكون زيارة رئيس الوزراء اللبناني لمصر تعد أول زيارة خارجية له، متوجهًا بالتهنئة بالتوفيق في أداء مهام منصبه ومواصلة البناء وتحقيق الرخاء للشعب اللبنانى، مؤكدًا موقفنا الراسخ بدعم الدولة اللبنانية التي شهدت تطورات سياسية إيجابية في الفترة الأخيرة، ومثنياً على العلاقات بين البلدين التي طالما كانت متميزة بكونها علاقات تاريخية وطيدة.

ورحب المهندس شريف إسماعيل بانعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، باعتبارها دفعة جديدة لتطوير التعاون القائم بين البلدين في شتي المجالات.

ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى ودعم الاستثمارات المتبادلة فضلا عن مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، في ضوء ما تمتلكه لبنان الشقيقة من مقومات في عدة مجالات منها الزراعية، وامتلاكها لشبكة كبيرة من رجال الأعمال اللبنانيين المقيمين في دول افريقيا وأمريكا اللاتينية والذين يمثلون أدوات هامة يمكن الاستفادة منها للترويج للمنتجات المصرية بتلك المناطق، علاوة على إمكانية تبادل الخبرات في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي وفى مجالات الكهرباء والصحة العامة والادوية.

كما أشار المهندس شريف إسماعيل، إلى جهود الحكومة المصرية المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذى يشمل اصدار وتعديل عدد من التشريعات وتحرير سعر الصرف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشيراً إلي مشاركة الجانب اللبنانى فى عدد من المشروعات الاستثمارية التي يشارك فيها الجانب اللبناني في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية والإنشائية.