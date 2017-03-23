تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي

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واصل رباعي الأهلي (كريم نيدفيد - جونيور أجايي - حسام غالي - مؤمن زكريا) تدريباتهم التأهيلية، على هامش مران الفريق الجماعي، الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني كريم نيدفيد، من كدمة في الركبه منعته من الانضمام لمنتخب المحليين، بينما يعاني جونيور أجايي من شد في العضلة الخلفية، ودخل الثنائي في فقرة تدريبات بدنية بالجري حول الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.

وواصل الثنائي مؤمن زكريا، وحسام غالي، في تدريبات بدنية تحت إشراف محمد أبو العلا، بينما يعاني زكريا من شد في العضلة الضامة، ويعاني حسام غالي من شد في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم 1 إبريل، ضمن مؤجلات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.