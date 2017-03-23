الرجيم الخيال يفقدك 10 كيلو في اسبوعين و يخلصك من الشحوم و السموم و المياه المحتبسة حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس نقدم لكم اقوى رجيم سريع و خسارة مضمونة على الاكيد .
الرجيم الخيال يفقدك 10 كيلو في اسبوعين و يخلصك من الشحوم و السموم و المياه المحتبسة
البرنامج الغذائي للرجيم
فطور الصباح
كوب ماء + تمرة + كوب حليب + شاي + شريحة خبز كامل
الغذاء
كوب شوربة خضار + 100 غرام بروتين + سلطة خس
العشاء
تفاحة + موزة + 1 زبادي طبيعي .
نصائح لنجاح الرجيم
النوم 6 الى 8 ساعات
الامتناع عن اضافة الملح و اسكر و تعويضهم بالليمون و العسل الطبيعي
قبل اي وجبة يجب شرب 2 كوب ماء و في اخر الوجبة كوب ماء
الرياضة 35 دقيقة يوميا
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads