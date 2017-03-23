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الرجيم الخيال يفقدك 10 كيلو في اسبوعين و يخلصك من الشحوم و السموم و المياه المحتبسة

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الرجيم الخيال يفقدك 10 كيلو في اسبوعين و يخلصك من الشحوم و السموم و المياه المحتبسة الرجيم الخيال يفقدك 10 كيلو في اسبوعين و يخلصك من الشحوم و السموم و المياه المحتبسة

الرجيم الخيال يفقدك 10 كيلو في اسبوعين و يخلصك من الشحوم و السموم و المياه المحتبسة حصريا على مجلة الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس نقدم لكم اقوى رجيم سريع و خسارة مضمونة على الاكيد .

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الرجيم الخيال يفقدك 10 كيلو في اسبوعين و يخلصك من الشحوم و السموم و المياه المحتبسة

البرنامج الغذائي للرجيم

فطور الصباح

كوب ماء + تمرة + كوب حليب + شاي + شريحة خبز كامل

الغذاء

كوب شوربة خضار + 100 غرام بروتين + سلطة خس

 

العشاء

تفاحة + موزة + 1 زبادي طبيعي .

نصائح لنجاح الرجيم

النوم 6 الى 8 ساعات

الامتناع عن اضافة الملح و اسكر و تعويضهم بالليمون و العسل الطبيعي

قبل اي وجبة يجب شرب 2 كوب ماء و في اخر الوجبة كوب ماء

الرياضة 35 دقيقة يوميا

المصدر : مجلةرجيم

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مدير عام الموقع

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