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بالفيديو.. السعودية تعزز فرصها في تصفيات المونديال بثلاثية في تايلاند

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بالفيديو.. السعودية تعزز فرصها في تصفيات المونديال بثلاثية في تايلاند بالفيديو.. السعودية تعزز فرصها في تصفيات المونديال بثلاثية في تايلاند

التحرير

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حقق السعودي، فوزًا مهمًا على مضيفه التايلاندي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، عصر اليوم الأربعاء، في الجولة الـ6 من منافسات المجموعة الثانية، لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

أحرز أهداف ، محمد السهلاوي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، سجل مدافع تايلاند الهدف الثاني بمرماه في الدقيقة 84، قبل أن يضيف سلمان المشير الهدف الثالث في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة عزز منتخب السعودية صدارته للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، قبل المنتخب الياباني (10 نقاط) وأستراليا (9 نقاط)، فيما تحتل الإمارات المركز الرابع (9 نقاط).

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التحرير

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