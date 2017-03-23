الأول مُفاجأة.. أفضل 20 ناديًا إحرازًا لركلات الجزاء في «البريمير ليج»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ركلات الجزاء، أو (ركلات الحسم) كما يحب أن يطلق عليها البعض، تعتبر جزءا لا يتجزأ من متعة كرة القدم، ولديها القدرة على إشعال حماس الجماهير في ثوانٍ معدودة.

فعندما يتقدم اللاعب للتسديد تبدأ أصوات خفقان القلوب في التعالي وتصمت الحناجر وتنظر الأعين في لهفة لطريق الكرة، والتي إما أن تسكن شباك الحارس فتنتفض المدرجات فرحًا، وإما أن تضيع فيخيب آمال آلاف الداعمين والمشجعين.

«التحرير» تستعرض خلال التقرير التالي أبرز 20 فريقًا تصاعديا تسجيلًا لركلات الترجيح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»:

20- توتنهام

عدد الركلات الكلية: 113

عدد الركلات الناجحة: 82

نسبة النجاح: 72.6%

19- ليدز يونايتد

عدد الركلات الكلية: 41

عدد الركلات الناجحة: 30

نسبة النجاح: 73.2%

18- ويجان أتلتيك

عدد الركلات الكلية: 30

عدد الركلات الناجحة: 22

نسبة النجاح: 73.3%

17- آرسنال

عدد الركلات الكلية: 133

عدد الركلات الناجحة: 99

نسبة النجاح: 74.4%

16- شيفلد يونايتد

عدد الركلات الكلية: 28

عدد الركلات الناجحة: 21

نسبة النجاح: 75%

15- بولتون واندرز

عدد الركلات الكلية: 49

عدد الركلات الناجحة: 37

نسبة النجاح: 75.5%

14- مانشستر يونايتد

عدد الركلات الكلية: 124

عدد الركلات الناجحة: 94

نسبة النجاح: 75.8%

13- شارلتون أتلتيك

عدد الركلات الكلية: 34

عدد الركلات الناجحة: 26

نسبة النجاح: 76.5%

12- إيفرتون

عدد الركلات الكلية: 112

عدد الركلات الناجحة: 86

نسبة النجاح: 76.8%

11- سندرلاند

عدد الركلات الكلية: 66

عدد الركلات الناجحة: 51

نسبة النجاح: 77.3%

10- ليفربول

عدد الركلات الكلية: 143

عدد الركلات الناجحة: 111

نسبة النجاح: 77.6%

9- مانشستر سيتي

عدد الركلات الكلية: 96

عدد الركلات الناجحة: 76

نسبة النجاح: 79.2%

8- نيوكاسل يونايتد

عدد الركلات الكلية: 114

عدد الركلات الناجحة: 92

نسبة النجاح: 80.7%

7- وست هام يونايتد

عدد الركلات الكلية: 79

عدد الركلات الناجحة: 65

نسبة النجاح: 82.3%

6- ستوك سيتي

عدد الركلات الكلية: 40

عدد الركلات الناجحة: 33

نسبة النجاح: 82.5%

5- هال سيتي

عدد الركلات الكلية: 18

عدد الركلات الناجحة: 15

نسبة النجاح: 83.3%

4- تشيلسي

عدد الركلات الكلية: 124

عدد الركلات الناجحة: 107

نسبة النجاح: 86.3%

3- واتفورد

عدد الركلات الكلية: 15

عدد الركلات الناجحة: 14

نسبة النجاح: 93.3%

2- ساوثهامبتون

عدد الركلات الكلية: 63

عدد الركلات الناجحة: 59

نسبة النجاح: 93.7%

1- سوانزي سيتي

عدد الركلات الكلية: 20

عدد الركلات الناجحة: 19

نسبة النجاح: 95%