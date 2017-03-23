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مُفاجأَة.. «جريزمان» يرغب في مغادرة أتلتيكو مدريد

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مُفاجأَة.. «جريزمان» يرغب في مغادرة أتلتيكو مدريد مُفاجأَة.. «جريزمان» يرغب في مغادرة أتلتيكو مدريد

التحرير

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ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الخميس، أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، يسعى للخروج من الروخي بلانكوس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت ليكيب، أن الدولي الفرنسي صاحب الـ (26 عامًا)، يرغب في الخروج من أتلتيكو مدريد بعد هذا الموسم، بعد قضاءه 3 سنوات داخل أروقة الروخي بلانكوس، منذ قدومه من ريال سوسيداد في 2014 مقابل 30 مليون يورو، ما يعادل 24 ملايين جنيه إسترليني.

يذكر أن جريزمان يعد محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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التحرير

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