الصفاقسي أول المتأهلين لدور مجموعات «الكونفدرالية»

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أصبح فريق الصفاقسي التونسي، أول المتأهلين لمرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد إقصاء فريق رايل كلوب البوركيني من البطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عبر موقعه الرسمي، إقصاء الفريق البوركيني من البطولة بعد أعمال الشغب التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق البوركيني تغلب على اتحاد العاصمة الجزائري وشهد اللقاء أحداث عنف وشغب من الجانب البوركيني ونزول عدد من الجماهير لأرضية الملعب والاعتداء على الفريق الجزائري.