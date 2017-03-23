أطعمة تمنحك الإحساس بالشبع دون زيادة في الوزن

شيماء مصطفى

من أهم المشاكل التي قد تقابلك عند بدء الريجيم الخاص بكِ، هو الشعور بالجوع الذى يرافقك خاصة بين الوجبات الرئيسية الثلاث، فيدفعك ذلك إلى تناول المزيد من الطعام ولكنكِ تكونين أيضا قد أفسدتِ النظام الغذائي.

سنستعرض لك مجموعة من الأطعمة التي تمنحكِ الإحساس بالشبع لفترات طويلة لاحتوائها على نسب كبيرة من الألياف والبروتينات دون أي تأثير سلبي في الوزن.

المكسرات

تعمل المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق على محاربة تراكم الدهون، لاحتوائها على الدهون الغير مشبعة، وهى دهون صحية يحتاجها الجسم، ويؤدى تناول قدر بسيط بعد الظهيرة يوميا على منع الشعور بالجوع.

البيض المسلوق

يعتبر البيض المسلوق من الأطعمة الغنية بالبروتينات ما يجعله يعزز الشعور بالشبع، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

الحمص

يساعد الحمص على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، فهو مصدر جيد للألياف والبروتينات الصحية المهمة للجسم والمواد المضادة للأكسدة.

العدس

يحتوي على نسب متوازنة من البروتينات والألياف والنشا المقاوم، ما يساهم في حرق الدهون الموجودة بالجسم.

الحبوب الكاملة

من أهم هذه الحبوب الأرز البني ودقيق الشوفان، حيث تساعد هذه الأطعمة على الشعور بالشبع لفترات طويلة، وتتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة على الرغم من قيمتها الغذائية الهائلة.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads