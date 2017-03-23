ننشر تعليمات التشغيل الجديدة لمترو الأنفاق بعد رفع سعر التذكرة .. تعرف علي الزيادة الجديدة

تعليمات التشغيل التى وردت إلى محطات مترو الأنفاق من وزارة النقل، لبدء تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار التذاكر اعتبارا من غد الجمعة، لتصبح 2 جنيه سعر التذكرة الكاملة، وجنيه ونصف سعر التذكرة "أنصاف"، وجنيه سعر التذكرة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك تحريك أسعار الاشتراكات، والكروت الذكية، التى يتم إصدارها.
وقد أوضح وزير النقل فى بيان له اليوم، أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه ( تذكر- اعلانات- تأجير محلات)، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة)، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.
المصدر:اليوم السابع
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