أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

ننشر تعليمات التشغيل الجديدة لمترو الأنفاق بعد رفع سعر التذكرة .. تعرف علي الزيادة الجديدة

Google+ Print
ننشر تعليمات التشغيل الجديدة لمترو الأنفاق بعد رفع سعر التذكرة .. تعرف علي الزيادة الجديدة ننشر تعليمات التشغيل الجديدة لمترو الأنفاق بعد رفع سعر التذكرة .. تعرف علي الزيادة الجديدة

تعليمات التشغيل التى وردت إلى محطات مترو الأنفاق من وزارة النقل، لبدء تطبيق الزيادات الجديدة فى التذاكر اعتبارا من غد الجمعة، لتصبح 2 جنيه سعر التذكرة الكاملة، وجنيه ونصف سعر التذكرة "أنصاف"، وجنيه سعر التذكرة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك تحريك أسعار الاشتراكات، والكروت الذكية، التى يتم إصدارها.
 
وقد أوضح وزير النقل فى بيان له اليوم، أن المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه ( تذكر- اعلانات- تأجير محلات)، وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة)، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه، فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتى وصلت إلى 500 مليون جنيه.
1
72957-2.jpg
 
المصدر:اليوم السابع

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار