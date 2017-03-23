إصابة باسل خياط بمرض نادر.. تعرف على التفاصيل

شيماء مصطفى

كشف الفنان السوري باسل خياط أنه يعاني من مرض نادر، وهو ما يجعله يأخذ دواء له عندما تهاجمه أعراضه.

الفنان السوري قال، خلال استضافته ببرنامج “فحص شامل” على قناة “الحياة”، إن هذا المرض النادر هو حمى البحر الأبيض المتوسط، والذي تتمثل اعراضه في ألم المفاصل، وألم البطن، والصداع أحيانا، مؤكدا أنه ليس بالمرض الخطير، حيث من الممكن التعايش معه، لكن أعراضه تتزايد في حالة ال‘جهاد البدني أو العصبي.

ومن ناحية أخرى كشف باسل أنه خضع لعملية تجميل واحدة، كانت في فكه السفلي، وعن سبب إجرائه لها، قال: “لأنه بحسب مقاييس الوجه، لازم يكون القوس من الجبهة الى الأنف يعادل القوس من الأنف للحنك، فالطبيب قال لي أن هناك تراجع بالفك السفلي، فعملت عملية لتقريب الفك السفلي ليصبح وجهه متناسقا”.

يذكر أن باسل خياط يقوم حاليا بتصوير دوره في مسلسل “30 يوم”، والذي يشاركه بطولته الفنان آسر ياسين، ووليد فواز، وإنجى المقدم، ونجلاء بدر، ونورهان، وهند عبد الحليم، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

المصدر : جولولى

شبكةعيونالإخبارية

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