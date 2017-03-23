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خطيبة لاعب الدراجات تتهم مدربه واتحاد اللعبة بالتسبب في وفاته وتكشف عن أمر خطير حدث لجثمانه وأغضبها بشدة

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خطيبة لاعب الدراجات تتهم مدربه واتحاد اللعبة بالتسبب في وفاته وتكشف عن أمر خطير حدث لجثمانه وأغضبها بشدة خطيبة لاعب الدراجات تتهم مدربه واتحاد اللعبة بالتسبب في وفاته وتكشف عن أمر خطير حدث لجثمانه وأغضبها بشدة

وجهت “خلود محمد”، خطيبة لاعب منتخب للدراجات “إسلام ناصر”، الذي توفاه الله خلال مشاركته بالبطولة الأفريقية، التي أقيمت بجنوب أفريقيا خلال شهر مارس الجاري، اتهاما خطيرا لمسئولي اتحاد اللعبة والمدرب، بالتسبب في وفاته، وذلك لعلمهما بمرضه بمشاكل في القلب.

وأضافت “خلود”، من خلال تصريحات صحفية، أن اتحاد الدراجات ومدرب طلبوا من خطيبها التوقيع على إقرار بأنه هو المسئول عن نفسه، خاصة وأنه كان مريضا وتم اكتشاف المرض خلال إحدى البطولات في سويسرا منذ عام.

 

وتابعت أن “إسلام” وقع على الأرض من على الدراجة في بطولة سويسرا، وأجرى كشفا طبيا، وأخطروه أن هناك مشكلة في القلب، فكتبوا له تقريرا أنه لابد أن يوقف اللعب ويجرى فحوصات بمصر، خاصة وأنه كان اليوم الأخير من المعسكر.

وأكدت على أن طبيب سوري يعمل في إيطاليا ،وهو عم صديق “إسلام”، قال بأنه لابد أن يوقف اللعب حالا، لأن الأدوية التي يتناولها تجهد عضلة القلب وتؤدى إلي الوفاة، وذلك بعد عرض الفحوصات عليه.

وكشفت “خلود محمد”، عن شيئ حدث لجثمان “إسلام” وأغضبها بشدة، وهو أن مسئولو الاتحاد تركوه في ثلاجة الموتى، حتى تم إنهاء منافسات البطولة رغم إعلان الاعتذار عنها.

المصدر : مصرفايف

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