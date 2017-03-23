الصحة || تكشف حقيقة وجود فيروس غامض فى مصر

سمر العشري

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابات بنزلات معوية التى أصابت بعض الأسر فى شبرا بدأت فى الظهور يوم 13 يناير الماضى، على أحد الأشخاص فى عائلتين تربطهما صلات قرابة، ثم توالى على المستشفيات 10 إصابات أخرى، وتم علاجها وخرجت من المستشفيات، وتوفيت 3 حالات ومازالت حالة واحدة محتجزة فى مستشفى الجلاء العسكرى.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، حول حالات النزلات المعوية: "لا يوجد فيروس غامض وجميع التحاليل للفيروسات والبكتيريا والطفيليات سلبية حتى الآن"، وتابع أن عينات تحليل السموم أرسلناها إلى الطب الشرعى لفحصها وسيتم إعلان نتائجها خلال الفترة المقبلة فور ظهورها.

وأضاف الدكتور عمرو قنديل أنه تم سحب عينات من الأكل المطهى والمواد الخام وعينات من السعر والبول والبراز والدم لحالات أسر شبرا ليتم فحصها للفيروسات والميكروبات والطفيليات وثبتت سلبيتها.

وأوضح الدكتور جون جبور مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر أن وزارة الصحة المصرية أخطرت المنظمة بحالات إصابات أسر شبرا وكان ذلك خطوة إيجابية لكى نستطيع أن نقدم الدعم الفنى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن طبية الإصابات.

وتابع: "شاركنا فى وضع كافة التصورات والسيناريوهات ووضعنا كل الإجراءات اللازمة لتحديد نوع الإصابات وفق نظم عالمية، مشيرا إلى أن مصر لديها نظم ترصد ومكافحة قوية للأمراض الوبائية". المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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