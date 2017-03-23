أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الصحة || تكشف حقيقة وجود فيروس غامض فى مصر

Google+ Print
الصحة || تكشف حقيقة وجود فيروس غامض فى مصر الصحة || تكشف حقيقة وجود فيروس غامض فى مصر

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابات بنزلات معوية التى أصابت بعض الأسر فى شبرا بدأت فى الظهور يوم 13 يناير الماضى، على أحد الأشخاص فى عائلتين تربطهما صلات قرابة، ثم توالى على المستشفيات 10 إصابات أخرى، وتم علاجها وخرجت من المستشفيات، وتوفيت 3 حالات ومازالت حالة واحدة محتجزة فى مستشفى الجلاء العسكرى.
 
وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، حول حالات النزلات المعوية: "لا يوجد فيروس غامض وجميع التحاليل للفيروسات والبكتيريا والطفيليات سلبية حتى الآن"، وتابع أن عينات تحليل السموم أرسلناها إلى الطب الشرعى لفحصها وسيتم إعلان نتائجها خلال الفترة المقبلة فور ظهورها.
 
وأضاف الدكتور عمرو قنديل أنه تم سحب عينات من الأكل المطهى والمواد الخام وعينات من السعر والبول والبراز والدم لحالات أسر شبرا ليتم فحصها للفيروسات والميكروبات والطفيليات وثبتت سلبيتها.
 
وأوضح الدكتور جون جبور مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر أن وزارة الصحة المصرية أخطرت المنظمة بحالات إصابات أسر شبرا وكان ذلك خطوة إيجابية لكى نستطيع أن نقدم الدعم الفنى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن طبية الإصابات.
 
وتابع: "شاركنا فى وضع كافة التصورات والسيناريوهات ووضعنا كل الإجراءات اللازمة لتحديد نوع الإصابات وفق نظم عالمية، مشيرا إلى أن لديها نظم ترصد ومكافحة قوية للأمراض الوبائية".

 

المصدر:اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر