حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 24 مارس 2017 مع ماغي فرح

برج الحمل
مهنياً: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة
عاطفياً: في ما يتعلق بالحبيب انت مدرك تماماً اهتمامه واستعداده للوقوف الى جانبك
صحياً: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية
برج الثور
مهنياً: تبدو واثقاً جداً بنفسك وقد تحقق أمنية ما وتخطّط لسفر أو تقوم به أو يكون لزميل دور في ما تؤول إليه الظروف
عاطفياً: يوم مناسب للخطوات الحسّاسة: إذا كنت تريد تجاوب الشريك معك، فستنال ذلك
صحياً: تقوم بما هو مطلوب منك صحياً، وترى أنك تتحسن يوماً بعد يوم
برج الجوزاء
مهنياً: كن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والارهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك
عاطفياً: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة
صحياً: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك. كن جاهزاً لمواجهة الأمور بهدوء
برج السرطان
مهنياً: يطرأ حدث ما ما قد يؤجل بعض مشاريعك، وقد تضطر إلى تأجيل سفر مثلاً، أو يستجد ما يجعلك تعدّل في بعض خططك العملية
عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التى تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك
صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع
برج الأسد
مهنياً: يوم إيجابي بإمكانك أن تكون محط انظار الزملاء، تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس
عاطفياً: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام
صحياً: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة
برج العذراء
مهنياً: شراكة ناجحة ومفاوضات مثمر بشأن عقد او اتفاق او توقيع. قد تكتشف ما اخفي عنك او تستاء من تصرّفات لبعض المقرّبين
عاطفياً: تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أموراً تجعلك تتعلق به كثيراً وعدم الابتعاد عنه مدة طويلة
صحياً: تجنب قدر الإمكان كل ما قد يضر بصحتك، ولا سيما الأطعمة الدسمة
برج الميزان
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس وتوقّع عقوداً مهمة.
عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر
صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها
برج العقرب
مهنياً: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر
عاطفياً: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة
صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزاً عن القيام بشيء
برج القوس
مهنياً: الخلافات المتكررة يمكن أن تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء
عاطفيا: أنت جاهز لتبدأ وتستعد لعلاقة عاطفية جديدة. عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة
صحياً: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء
برج الجدي
مهنياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية
عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان
صحياً: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصاً قبل النوم
برج الدلو
مهنياً: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدّاً لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب
عاطفياً: تمر بمرحةل ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت
صحياً: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار
برج الحوت
مهنياً: تميل إلى المشاركة في ندوات ومؤتمرات وإلى تلبية الدعوات الاجتماعية. حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية ولتغني ثقافتك ولتصقل مواهبك
عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرفت اليه أخيراً. عليك ان تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب
صحياً: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار
ابراج مكتوب
برج الحمل
ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.
برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.
برج الجوزاء
قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.
برج السرطان
تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.
برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.
برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.
برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.
برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.
برج القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.
برج الجدي
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.
برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.
برج الحوت
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.
المصدر:ارب حظ