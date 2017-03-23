حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 24 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة



عاطفياً: في ما يتعلق بالحبيب انت مدرك تماماً اهتمامه واستعداده للوقوف الى جانبك



صحياً: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية

برج الثور

مهنياً: تبدو واثقاً جداً بنفسك وقد تحقق أمنية ما وتخطّط لسفر أو تقوم به أو يكون لزميل دور في ما تؤول إليه الظروف



عاطفياً: يوم مناسب للخطوات الحسّاسة: إذا كنت تريد تجاوب الشريك معك، فستنال ذلك



صحياً: تقوم بما هو مطلوب منك صحياً، وترى أنك تتحسن يوماً بعد يوم

مهنياً: كن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والارهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك



عاطفياً: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة



صحياً: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك. كن جاهزاً لمواجهة الأمور بهدوء

مهنياً: يطرأ حدث ما ما قد يؤجل بعض مشاريعك، وقد تضطر إلى تأجيل سفر مثلاً، أو يستجد ما يجعلك تعدّل في بعض خططك العملية



عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التى تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك



صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع

برج الأسد

مهنياً: يوم إيجابي بإمكانك أن تكون محط انظار الزملاء، تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس



عاطفياً: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام



صحياً: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة

مهنياً: شراكة ناجحة ومفاوضات مثمر بشأن عقد او اتفاق او توقيع. قد تكتشف ما اخفي عنك او تستاء من تصرّفات لبعض المقرّبين



عاطفياً: تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أموراً تجعلك تتعلق به كثيراً وعدم الابتعاد عنه مدة طويلة



صحياً: تجنب قدر الإمكان كل ما قد يضر بصحتك، ولا سيما الأطعمة الدسمة

برج الميزان

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس وتوقّع عقوداً مهمة.



عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر



صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها

مهنياً: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر



عاطفياً: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة



صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزاً عن القيام بشيء

برج القوس

مهنياً: الخلافات المتكررة يمكن أن تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء



عاطفيا: أنت جاهز لتبدأ وتستعد لعلاقة عاطفية جديدة. عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة



صحياً: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء

برج الجدي

مهنياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية



عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان



صحياً: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصاً قبل النوم

مهنياً: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدّاً لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب



عاطفياً: تمر بمرحةل ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت



صحياً: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار

مهنياً: تميل إلى المشاركة في ندوات ومؤتمرات وإلى تلبية الدعوات الاجتماعية. حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية ولتغني ثقافتك ولتصقل مواهبك



عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرفت اليه أخيراً. عليك ان تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب



صحياً: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار