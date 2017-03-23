بالصور.. من دون "ماكياج" جنات بجلسة تصوير جديدة

كتبت - هاجر حاتم:

قامت المطربة جنات بعمل جلسة تصوير جديدة مختلفة من نوعها بالنسبة لها، وبالنسبة إلى الشكل العام الذي يقوم به الفنانون والمشاهير، حيث اختارت شكل غير تقليدي في مفهوم التصوير، بالظهور بصورة طبيعية، من دون استخدام خبير ماكياج وشعر.

وظهرت جنات في جلسة التصوير وكأنها بيوم عادي، تحظى بأوقات سعيدة على الطريق، وهي تتناول قهوتها، وارتدت ملابس بسيطة "بنطلون"جينز و"بلوفر" وآيس كاب".

وأوضحت مصممة الأزياء شيم عبد المنعم أن جنات بدت أصغر سنًا بهذه الإطلالة، وجاء ستايل الشعر طبيعي ومناسب لها، وجعلها "مشرقة".

يذكر أن جلسة التصوير للمصور "حسام عاطف فاروق" الشهير بـ "أنتيكة"، الذي يتميز بهذا "الستايل" من التصوير الفوتوغرافي، وقال "أنتيكة" عن هذه الجلسة عبر صفحته بموقع التواصل فيس بوك "من اكتر الحاجات الي مخلياني مبسوط ان حد سوبر ستار زي Jannat وثقت فيا و في دماغي اننا نعمل شغل نفس المود بتاعي ومنعملش ريتاتش البشره البلاستيك ولا جبنا ميكيب ولا شعر ولا عملت للصور اي ريتاتش وخلينا الموضوع بسيط واختارت انا وهيه كل حاجه عملنها سوا".